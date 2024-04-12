В Новосибирске юрист Севрюгин назвал веские причины выдворения мигрантов

Юрист Никита Севрюгин рассказал, почему могут выдворить мигрантов.

Новосибирский юрист Никита Севрюгин в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал, по какой причине мигрантов могут выдворить из Российской Федерации (РФ).

Севрюгин отметил, что следует различать понятия «депортация» и «выдворение». По словам юриста, депортация не является видом административного нарушения.

«Депортация — это принудительная высылка иностранных граждан и лиц без гражданства по основанию сокращения срока пребывания их на территории РФ, прекращения оснований для пребывания», — сказал Севрюгин.

Юрист отметил, что выдворение является видом административного наказания. Его назначают за совершение ряда преступлений на территории страны.

Севрюгин рассказал, что выдворение может быть назначено только судом. Если мигрант подвергся единожды выдворению, то ему закрывают въезд в РФ на 5 лет.

«В том случае, если лицо в течение одного года было подвергнуто выдворению два раза и более, то срок запрета на въезд закрывается уже на 10 лет», — сказал юрист.

Севрюгин говорит, что выдворить мигранта могут из-за нарушения порядка пересечения границы РФ, несоответствие заявленной цели визита в страну фактической, утраты документов на пребывание и несвоевременное их восстановление, нарушение трудового законодательства, не постановка на миграционный учёт или не продление регистрации. Также выдворение может грозить за распитие спиртных напитков в общественном месте иностранным гражданином или лицом без гражданства, сказал юрист.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске юрист Севрюгин заявил о пожизненном сроке для террористов «Крокуса».