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общество

В Новосибирске задержали мужчину, который резал шины

Фото: ГУ МВД по НСО

Сейчас правоохранители проводят проверку.

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который разрезал шины на нескольких автомобилях в Калининском районе.

Инцидент произошел 11 апреля на улице Мясниковой, где неизвестный с ножом повредил колеса припаркованных машин. После получения сообщения полиция задействовала систему FindFace и арестовала подозреваемого на станции метро "Заельцовская".

Сейчас проводится проверка и оценка ущерба, причиненного в результате происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском подтопило 257 дач и огородов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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