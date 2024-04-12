В Новосибирске задержали мужчину, который резал шины

Сейчас правоохранители проводят проверку.

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который разрезал шины на нескольких автомобилях в Калининском районе.

Инцидент произошел 11 апреля на улице Мясниковой, где неизвестный с ножом повредил колеса припаркованных машин. После получения сообщения полиция задействовала систему FindFace и арестовала подозреваемого на станции метро "Заельцовская".

Сейчас проводится проверка и оценка ущерба, причиненного в результате происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском подтопило 257 дач и огородов.