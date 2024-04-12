В семье новосибирцев дети живут в страхе, грязи и голоде: Бастрыкин потребовал доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту совершения противоправных действий в отношении детей в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в селе Набережное женщина бьет своих малолетних детей. В ее доме антисанитарные условия, нет продуктов питания. Сейчас один ребенок находится в больнице, а второго забрал родственник.

Невзирая на обращения активистов в органы опеки, дети из семьи не изымались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проверки.

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