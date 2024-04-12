В Тобольске медики вернули пациенту подвижность ноги после тяжелой травмы

Пациент получил производственную травму, в результате которой лишился стопы и части голени.

В Тобольске врачи вернули подвижность ноги пациенту после того, как он получил серьезную производственную травму и потерял стопу и часть голени ближе к колену. Об этом сообщает Вслух.ru.

Медики уточнили, что рана неправильной формы гноилась и была устойчива к антибиотикам. В первую очередь перед специалистами стояла задача — вылечить ее таким образом, чтобы конечность могла сгибаться в колене.

Поэтому хирурги занимались лечением раны и следом провели операцию по пересадке лоскута кожи. Она прошла успешно. После заживления раны пациент прошел этап подбора и изготовления протеза. Теперь подвижность ноги восстановлена.

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