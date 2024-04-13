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бизнес общество проиcшествия

В Новосибирске арестовали имущество конкурсного управляющего «Экологии-Новосибирск»

Фото из группы в ВК "Экология-Новосибирск ООО"

Это произошло после обращения в суд кредитора компании, который заподозрил конкурсного управляющего Владислава Баряева в махинациях.

Информацию сообщает пресс-служба ГК «ВИС». Решение об аресте принял суд, после обращения одного из кредиторов регоператора, находящегося в стадии банкротства.

ООО «Экология-Новосибирск» обанкротилась в марте 2023 года. Причиной этому послужили непредоставление банковской гарантии на 2023 год и нарушения в схемах потоков отходов. В ГК "ВИС", заявили, что компания готова предоставить банковскую гарантию для продолжения деятельности компании в качестве регоператора.

В «ВИС» утверждают, что конкурсный управляющий Владислав Баряев скрыл эту информацию от кредиторов, что и послужило формальным поводом для лишения компании статуса регоператора. На данный момент арестованы активы общей стоимостью более 248 миллионов рублей.

Напомним, продолжается следствие по делу министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, которого также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при лишении статуса регоператора «Экология-Новосибирск».

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Елена Отмахова
журналист

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