8 долгостроев победили в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирске за три месяца текущего года подрядчики сдали восемь долгостроев.

Возведение пяти из восьми домов стартовало еще 16 лет назад, сообщают в Telegram-канале «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы» со ссылкой на данные управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска.

Подрядчики за первый квартал 2024 года ввели 1348 квартир. Дома расположены на улицах Ивлева, Добролюбова, Есенина, Дуси Ковальчук, Красина, Ермака и две секции в ЖК «Нарымский Квартал».

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.