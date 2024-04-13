Бастрыкин заинтересовался конфликтом новосибирского школьника с мальчиком-мигрантом

В Ноябре прошлого года восьмилетний сибиряк пострадал от действий 12-летнего парня-иностранца — Бастрыкин потребовал доклад.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался школьным конфликтом в Новосибирске, сообщили в пресс-службе главка.

В прошлом ноябре мигрант обидел младшего паренька. Но в возбуждении уголовного дела родителям пострадавшего отказали из-за возраста обвиняемого в противоправных действиях.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и мерах профилактики в отношении малолетнего обидчика.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области в пять раз выросла доля совершаемых подростками IT-преступлений.