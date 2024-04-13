Гагарин был в Новосибирске: Россельхознадзор региона показал памятное фото

12 апреля — в День космонавтики, в канун 63-летия первого полета человека в космос — пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям поделилась памятным фото Юрия Гагарина, посетившим Новосибирск.

«Этот праздник связан не только с наступлением новой эры познания космоса, но и с новыми открытиями, исполнением заветных желаний, верой каждого человека в Будущее и волшебство ставшей крылатой фразы «Поехали!». В нашем управлении сотрудники продолжают бережно хранить памятную фотографию с первым человеком, покорившим космос», — отметили представители ведомства.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» отправился в неизведанное пространство с космодрома Байконур. Полет в околоземном пространстве длился 108 минут. Гагарин совершил виток вокруг Земли и был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Наш герой, возвращаясь в рамках «миссии мира» на самолете из Японии, был встречен в Сибири сотрудниками органов, выполнявших свои служебные обязанности в аэропорту Новосибирска. Там же его ждали представители Россельхознадзора по Новосибирской области, которым удалось сфотографироваться с Героем. На снимке рядом с космонавтом Екатерина Бердинская, работавшая в то время старшим госинспектором Новосибирской государственной инспекции по карантину растений.

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