Кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев рассказал об «экзамене»

Игорь Украинцев рассказал, что было самое сложное в «экзамене», который сдают кандидаты на пост мэра в Новосибирске.

Накануне кандидат в мэры Игорь Украинцев рассказал в прямом эфире, что оказалось самым трудным в сдаче «экзамена» на этот пост. Также он рассказал, почему подал свою кандидатуру для отбора.

«Мне хотелось, во-первых, удовлетворить своё любопытство и понять, что это за конкурсная процедура назначения мэра города Новосибирска? Что она из себя представляет? Какие этапы там есть? И, что тоже немаловажно, проверить свои компетенции», — заявил Украинцев.

Игорь Украинцев также отметил, что документы конкурсной комиссии было подать сложнее, чем раньше. Кроме того, нужно было отчитаться о своих доходах, заграничных поездках. Отчитаться нужно было и за близких родственников.

Как отметил кандидат, который набрал 2,89 балла, ему ещё было легче, чем другим кандидатам, ведь со многими нормативными актами ему приходилось сталкиваться и ранее.

«Самыми сложными были кейсовые вопросы, которые касались конкретных ситуаций. Например, задание в котором руководитель департамента транспорта докладывает что-то. И ты должен как мэр принять решение. То есть, описать это решение, как ты видишь эту ситуацию. Но были и вопросы, где предоставлялись варианты ответов»,

— рассказал кандидат в мэры.

Также кандидат в мэры высоко оценил уровень продемонстрированных знаний, но считает, что основные испытания кандидатов ждут 16 апреля.

Напомним, на финишную прямую вышли два кандидата: депутат горсовета Игорь Украинцев и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев, который набрал 4,48 балла.