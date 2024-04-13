Мужчину из Новосибирской области сбил поезд на станции

Под Новосибирском поезд сбил 34-летнего мужчину.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по СФО, инцидент случился накануне вечером в Тогучинском районе Новосибирской области. Транспортная полиция сообщила, что на платформе остановочного пункта Льнозавод был обнаружен человек с признаками травмирования подвижным составом.

Пострадавший, 34-летний житель Новосибирска, был доставлен скорой помощью в реанимацию, где врачи диагностировали у него травмы головы. В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области студент-спортсмен получил срок из-за желания накачать мышцы.