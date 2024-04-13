В Новосибирской области студент-спортсмен получил срок из-за желания накачать мышцы

В Карасукском районом суде Новосибирской области вынесли приговор студенту, который решил использовать стероиды для увеличения мышц, и перевёз их через границу.

Студент из Казахстана Тимофей М. решил подкачать мышцы. Ему также надо было вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение. Спортсмен перевёз через границу 5 ампул стероидов из Казахстана, но был остановлен пограничниками.

«По данному факту пограничным Управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ)»,

- сообщили в ведомстве.

Уголовное дело рассматривал Карасукский районный суд. Тимофея М. приговорили к 3 годам 1 месяцу условно с испытательным на 1 год 4 месяца. На данный момент решение суда ещё в силу не вступило, и может быть обжаловано одной из сторон.

Кстати, в октябре прошлого года этот же суд приговорил другого иностранца за покушение на контрабанду военного снаряжения. Мужчина получил срок больше.