Новосибирская область получит деньги на инвестпроекты после приезда министра экономического развития

В Новосибирске с рабочим визитом побывал министр экономического развития России Максим Решетников – принято решение о реструктуризации долга региона.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников работал в Новосибирской области в пятницу, 12 апреля. В центре внимания был обновлённый аэропорт Толмачёво, промышленно-логистический парк и исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ.

В целом Максим Решетников высоко оценил реализацию инвестпроектов в регионе, также он отметил использование правительством региона федерального механизма реструктуризации госдолга.

«Область наращивает вес как значимый международный транспортно-логистический хаб в масштабах страны. Серьезная динамика набрана по строительству и расширению инфраструктуры. Прежде всего за счет федеральных механизмов, — сделал вывод Максим Решетников.

– 88 % средств от реструктуризации бюджетных кредитов область направляет на поддержку экономики. Грамотно подходит к использованию механизма, относясь к нему как к инвестиционному ресурсу».

Также министр экономического развития заявил, что планируется финансово поддержать 32 проекта. Это означает, что к 2023 году появится 14 тысяч новых рабочих мест. В частности, новая железнодорожная ветка должна появиться в направлении Бердска.