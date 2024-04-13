Министр экономического развития РФ прибыл в Новосибирск

Министр экономического развития РФ Максим Решетников приехал в Новосибирск обсудить с властями Новосибирской области развитие региона.

Решетников встретится с губернатором НСО Андреем Травниковым и членами регионального правительства. Они поговорили про инвестпроекты, развитие промышленности, науки и логистики, сообщили 12 апреля в пресс-службе правительства области.

Министр осмотрел обновленный аэропорт «Толмачево». Андрей Травников отметил, что прошлый год стал рекордным для авиагавани по пассажиропотоку.

Запланировано посещение Решетниковым промышленно-логистического парка Новосибирской области и исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ, где министр ознакомится с инновационными разработками.

Ранее мы рассказывали, что вице-мэра Терешкову назвали новым министром культуры Новосибирской области.