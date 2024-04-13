Новосибирская область увеличила отгрузки зерна в Китай и Монголию

В первом квартале 2024 года новосибирские экспортеры значительно увеличили поставки зерна в Китай и Монголию.

По данным управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, экспорт пшеницы, овса, гороха и гречихи вырос примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема экспортированного зерна в размере 225,5 тыс. тонн, 56% было отправлено в Китай, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В список экспортируемых товаров в Китай вошли семь категорий: ячмень (45,8 тыс. т), горох (34,5 тыс. т), пшеница (20 тыс. т), гречиха (9,7 тыс. т), лен (6,2 тыс. т), овес (5,4 тыс. т) и рапс (5,2 тыс. т).

С другой стороны, в Монголию было отправлено 15 тыс. тонн пшеницы за этот период, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом, когда основными товарами были горох и овес в общем объеме 531,5 тонны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области появится первая частная ОЭЗ на 1,5 миллиарда рублей.