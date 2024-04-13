В Новосибирской области появится первая частная ОЭЗ на 1,5 миллиарда рублей

Под Новосибирском создадут особую экономическую зону, в которую вложат порядка 1,5 миллиарда рублей.

Эта новость появилась после приезда в Новосибирск министра экономического развития России Максима Решетникова. С главой региона Андреем Травниковым он обсуждал инвестиционные проекты: 32 из них получат финансовую поддержку из федерального центра.

Также по сообщению пресс-службы региональной корпорации развития, стало известно, что в Новосибирской области создадут первую частную ОЭЗ. Объём инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.

Соответствующая заявка уже передана в Минэкономразвития РФ на рассмотрение. Планируется, что экономический объект появится на стыке двух районов: Новосибирского и Коченёвского. Его общая площадь превысит 400 ГА.

В строительство инфраструктуры вложится управляющая компания – ООО «Северный парк развитие», а якорным резидентом ОЭЗ станет ТЛЦ «Сибирский», территория которого войдёт в преференциальную зону.