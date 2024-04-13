Новосибирским школьникам рассказали о капсуле-шпионе в планетарии

В Новосибирском планетарии школьникам рассказали о капсуле-шпионе и других авиационных случаях в День космонавтики.

12 апреля Российское общество «Знание» провело мероприятие для школьников в Большом планетарии имени космонавта Анны Кикиной. Его лектор, доктор технических наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимир Бернс рассказал о занимательных фактах из истории Новосибирска.

Учёный во время лекции «Современная космонавтика» рассказал подросткам, чем занимаются в Сибирском институте авиации имени Чаплыгина. Например, школьникам было очень интересно узнать о проверке прочности конструкций орбитального космического корабля «Буран» и самолёта-носителя.

Одной из захватывающих историй, которую школьники слушали, открыв рты, о приземлении неизвестной капсулы. Прилетевший предмет привезли из Северного района на Чикский полигон. Из-за подозрения в шпионаже её расстреляли.

«Решили не восстанавливать. Это оказалась капсула нашего спутника-шпиона. Она была начинена аппаратурой. И эта капсула приглядывала за нашими соседями. Было предположение первоначальное, что это капсула Валентины Терешковой. Однако эта версия не подтвердилась»,

- рассказал лектор.

Фоторазведчик сейчас является ценным музейным экспонатом. Увидеть его можно будет в доме-музее Юрия Кондратюка. О других интересных фактах из области новосибирской космонавтики – читайте в этом материале.