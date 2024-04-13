Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в новосибирском поле, обвинил руководство

На повторном допросе командир воздушного судна Сергей Белов заявил, что причиной серьезного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который сел в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, стала политика компании.

Он отметил, что не ошибка экипажа или обучение стали причиной инцидента, а именно политика управления компании.

Белов также отметил, что при возникновении технической неисправности он соблюдал все необходимые процедуры для обеспечения безопасности полета. Однако руководство выразило недовольство из-за задержки рейса, что, по его мнению, создает стрессовые условия, при которых экипаж вынужден принимать решения, ориентируясь на интересы компании, а не на безопасность полета.

Белов признал, что мог бы без проблем сесть в аэропорте Омска, но решил приземлиться в Новосибирске из соображений доступности технического персонала для устранения неисправности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Уральские авиалинии» определились с судьбой севшего в поле самолета в Новосибирске.