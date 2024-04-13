Под Новосибирском искитимская больница выбрасывает больничные отходы прямо на улицу

Больница в Искитиме Новосибирской области оказалась в центре скандала из-за некорректной утилизации биоотходов.

Жители города, активисты из группы «Наш город Искитим» в социальной сети «ВКонтакте», обвинили ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» в выбросе биомедицинских отходов прямо на улицы.

Ранее главврач больницы сталкивался с подобными обвинениями на сессии городского Совета депутатов. В ответ он утверждал, что отходы собираются жителями близлежащих домов и что баки на территории больницы переполнены. Однако недавно на улице были обнаружены пробирки с кровью.

Жители города выразили недовольство тем, что обещанные новые контейнеры для биоотходов так и не появились, несмотря на заявления представителей больницы о скором их приобретении. Нарушения в утилизации отходов начались с приходом нового главврача и стали систематическими, рассказали активисты изданию «Прецедент».

Ранее Сиб.фм сообщал, что пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в новосибирском поле, обвинил руководство.