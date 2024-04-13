Под Новосибирском СНТ «Солнечная долина» затопило талыми водами

В Новосибирской области СНТ «Солнечная Долина» в Новолуговском районе оказалось под угрозой затопления из-за талых вод.

Жители, в основном пенсионеры, самостоятельно спасаются и эвакуируют своих животных. Они обращались за помощью в МЧС в течение трех дней, однако не получили ответа.

Председатель СНТ Игорь Шутов отмечает, что из 640 участков 70% принадлежат пенсионерам. Местоположение участков прямо у реки Иня вынуждает местных жителей искать временное убежище у родственников или в гостиницах.

Чтобы решить ситуацию, председатель вынужден был обратиться к главе Новолуговского сельсовета, который, по его словам, не был в курсе проблемы из-за отпуска. Глава сельсовета Александр Раитин заявил, что никто не информировал его о ситуации, хотя он всегда доступен для связи.

Видеозаписи показывают, как люди борются с затопленными улицами, спасают животных и стараются справиться с неприятной ситуацией. Шутов сообщил, что глава сельсовета обещал предоставить мотопомпы для откачки воды и помочь решить проблему затопления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске глава Советского района рассказал о последствиях паводка.