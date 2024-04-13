В Новосибирске глава Советского района рассказал о последствиях паводка

Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников отчитался о том, что сделано, чтобы предотвратить наступление «большой воды».

В администрации Советского района 12 апреля прошло совещание, на котором обсуждали прохождение паводкового сезона. Глава Дмитрий Оленников рассказал, что успешно был осуществлён пуск талых вод через коллекторы, поэтому скопления воды на улицах не наблюдалось.

«Чтобы обсудить гидрологическую обстановку в первую и вторую волны паводка, мы традиционно приглашаем представителей садоводческих обществ, находящихся в пойме реки Оби, экспертов», – отметил на совещании Оленников.

Чиновник отметил, что в Советском районе паводок проходит в обычном режиме. Благоприятные прогнозы подтвердил и главный инженер Новосибирской ГЭС Антона Дронченко. По его словам, ведётся ежедневный контроль за гидрометеорологической ситуацией. Ожидается в паводковый период «половодье средней водности».

Напомним, в Новосибирской области «большая вода» угрожает трём населённым пунктам – все они находятся в Кочковском районе.