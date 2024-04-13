Под Новосибирском у вдовы участника СВО отобрали медаль «Вагнера»

Неизвестные ворвались в дом вдовы погибшего участника СВО под Новосибирском, схватили ребёнка и начали требовать золотую медаль «Вагнера».

24-летний мужчина умер после избиения в Болотном на новогодние праздники. У него осталась жена и маленькая дочка. Пока шло расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», супруга мужчины начала получать угрозы. А в марте от женщины откровенно потребовали отдать золотую медаль «Вагнера», которую получил участник СВО. После этого неизвестные ворвались в её дом, напугав ребёнка.

«Лица полностью были закрыты. У меня жизнь пролетела перед глазами. Взяли ребёнка в заложники и затребовали знак. Я просто не жила в то мгновение. Так испугалась за внучку. Все, что требовали отдала. Малышка важнее этих знаков и орденов»,

― рассказала изданию «Царьград Новосибирск» теща участника СВО.

При этом тёща и вдова участника СВО так запуганы, что бояться идти писать заявление в полицию. Они считают, что налётчики вынашивали план после смерти главы семьи.

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