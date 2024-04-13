Подростки из аула Новосибирской области повторили улыбку Гагарина

В небольшой школе аула Карасарт Карасукского района в честь Дня космонавтики мальчишки решили повторить улыбку и жест первого в космосе человека — Юрия Гагарина.

Как пишет Горсайт, в образовательном учреждении прошел ряд мероприятий, посвященных памятной дате. Запущенную всероссийскую акцию «Улыбка Гагарина» в Карасартовской основной школе организовали учитель информатики Бибигуль Думатова и советник по воспитанию Бибигуль Мустафинова.

«У нас всю неделю проходили мероприятия, посвященные космосу и Юрию Гагарину. Это викторина, выставка рисунков, интерактивные и интеллектуальные игры, просмотр фильмов, в также акции. Ребята пятого, седьмого и восьмого классов пытались повторить улыбку первого космонавта», — отметили педагоги.

В школе обучаются всего 17 детей, треть их них поучаствовали в акции.

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