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общество проиcшествия

Прокуроры устанавливают ущерб от падения грунта с путепровода в Новосибирске

Фото: прокуратура Новосибирской области

Автомобилисты из Новосибирска пожаловались на обрушение грунта с моста путепровода – транспортные прокуроры начали проверку.

На этой неделе несколько автолюбителей сообщили, что на их машины упал грунт, который повредил корпусы машин и разбил стёкла. Произошло это под Железнодорожным мостом, который находится на площади Труда.

«На моём автомобиле разбито лобовое стекло, также сбоку осталась вмятина. Это произошло, когда я проезжал мимо»,

- рассказал один из автомобилистов.

О том, что начата проверка и устанавливается ущерб от повреждений, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. После окончания проверки будет вынесено решение о принятии мер реагирования.

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Елена Отмахова
журналист

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