Телевидение и радио отключат в Новосибирской области 15 апреля

Отключение наступит в два часа ночи и продлится до 11 утра.

В Новосибирской области в понедельник, 15 апреля, с двух часов ночи до 11 утра будет временное отключение телевидения и радио на девять часов. Об этом сообщает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Отключение связано с проведением профилактических работ на станциях. Перебои затронут несколько телеканалов и радиостанций, включая РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, Радио 54, Авторадиоволна-Куйбышев, Маяк, Вести ФМ, Орфей, МИР Солнце, Ю-ТВ, Телеканал Суббота, Городская Волна, Европа Плюс, Ретро FM Новосибирск, Бизнес ФМ, Сто шесть и семь, Радио Дача, Новое радио, Радио 7, Радио любовь, Дорожное радио, Ди FM (DFM), Серебряный дождь, Радио Юнитон, Наше Радио, Комсомольская правда, и Радио Вера.

Также стоит отметить, что с 16 по 18 апреля в Багане, Карасуке, Куйбышеве и Тогучине также будет проводиться профилактика теле- и радиоканалов. Из-за плохих погодных условий возможно перенесение некоторых работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском начала работу мобильная бригада по оказанию помощи семьям с детьми.