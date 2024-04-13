Под Новосибирском начала работу мобильная бригада по оказанию помощи семьям с детьми

Специалисты различных организаций Тогучина объединяют усилия для помощи семьям с детьми.

Мобильная бригада, действующая в рамках проекта «Защитники детства» благотворительного фонда «Солнечный город» при поддержке администрации Тогучинского района, предлагает социальную и психолого-педагогическую поддержку.

Их цель — предотвращение проблем с детским и семейным благополучием, а также работа с семьями и подростками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область увеличила отгрузки зерна в Китай и Монголию.