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проиcшествия

В Новосибирске на улице Есенина обнаружили труп мужчины

Фото: «АиФ-Новосибирск»

На месте происшествия работали правоохранители.

Сегодня, 13 апреля, в парковочном кармане на улице Есенина в Новосибирске было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области изданию «Горсайт».

На месте происшествия работали правоохранительные органы и бригада реанимации. Сотрудники полиции в настоящее время расследуют случившееся, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчину из Новосибирской области сбил поезд на станции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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