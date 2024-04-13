В Новосибирске на улице Есенина обнаружили труп мужчины

На месте происшествия работали правоохранители.

Сегодня, 13 апреля, в парковочном кармане на улице Есенина в Новосибирске было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области изданию «Горсайт».

На месте происшествия работали правоохранительные органы и бригада реанимации. Сотрудники полиции в настоящее время расследуют случившееся, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчину из Новосибирской области сбил поезд на станции.