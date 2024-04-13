В Новосибирске телеканал «РБК» прекратил аналоговое вещание

Аналоговое вещание телеканала «РБК» остановили в Новосибирске. Об этом сообщает генеральный директор телекомпании.

Много лет «РБК» вещал в этом формате на территории Новосибирской области и Кузбасса. Однако буквально на днях зрители заметили, что на привычной кнопке нет ничего. Некоторые подумали о полном прекращении вещания на территории Сибири. Руководить канала рассказал, с чем связана эта тенденция.

«Дело только в прекращении аналогового вещания на 21 частотном канале. Мы просто отключили передатчик, – сообщил BFM-Новосибирск генеральный директор «РБК-ТВ Новосибирск» Юрий Слуянов.

– Это процесс перехода всей страны на цифру. А в кабеле продолжаем работать, и моя структура сохраняется. Сейчас идёт отработка новой модели вещания».

Напомним, переход телеканалов на «цифру» в России начался в 2009 году. В 2019 году в РФ заработали два мультиплекса, но попасть в них региональным телекомпаниям было очень сложно.