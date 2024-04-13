В Новосибирске тракторист снес нелегальные торговые точки с мигрантами

На Гусинобродском шоссе в Новосибирске водитель трактора принялся устранять нелегальные торговые точки на территории рынка.

По данным телеграм-канала АСТ-54, водитель трактора принялся за решение проблемы с уличными торговцами. Торговцы не успели даже убрать свой товар перед приездом трактора.

На кадрах видно, как спецтехника проезжает по торговым точкам, устраняя их на своем пути.

Реакция горожан на происходящее разнообразна: некоторые выразили поддержку водителю за его решительные действия, в то время как другие высказали свои опасения относительно такого радикального подхода к урегулированию проблемы уличной торговли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за три месяца из Новосибирска выдворили почти 700 мигрантов.