За три месяца из Новосибирска выдворили почти 700 мигрантов

В Новосибирск за три месяца приехали 44 тысячи мигрантов, а порядка 700 были выдворены с территории региона.

Работа с мигрантами в Новосибирской области идёт каждый день. На Хилокском рынке проходят рейды, но в миграционном центре образуются очереди из желающих получить ПМЖ.

«С начала текущего года на территории Новосибирской области на миграционный учёт по месту пребывания поставлено 44 004 иностранных гражданина, — сообщили в ответ на запрос Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

- По результатам рассмотрения административных протоколов, составленных сотрудниками органов внутренних дел Новосибирской области, в отношении 689 иностранных граждан судами Новосибирска и Новосибирской области вынесены постановления об административном выдворении с территории РФ».

Причём, из этого количества только 54 мигранта уехали сами: 635 пришлось выдворять принудительно. Также в полиции сообщили, что за 3 месяца 2024 года в Новосибирской области приезжие совершили 211 преступлений.