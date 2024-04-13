В Новосибирской области дачи уходят под воду

В семи районах Новосибирской области затопило 205 дачных и 52 приусадебных участка.
Такую информацию 12 апреля опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Подтоплений жилых домов пока нет. Но талые воды накрыли два автомобильных моста и автодороги.
Самая сложная обстановка была в Кочковском районе — на реке Карасук зафиксировали превышение критических отметок. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Кроме того, наблюдение проводилось на реке Иня в Новосибирском и Тогучинском районах. Сотрудники ведомства работают в режиме повышенной готовности.
Ранее проплывающие по новосибирской дороге автомобилисты показали масштабы потопа.