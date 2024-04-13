Он был одет в черную ветровку и джинсы.

В Новосибирской области пропал 16-летний подросток Фанис Насыров. Об этом сообщает «ЛизаАлерт Новосбирск».

Родители сообщают, что видели своего сына в последний раз вечером 10 апреля, когда он уходил на день рождения к другу по адресу улица Чаплыгина.

После этого подросток домой не вернулся. Он был одет в черную ветровку и джинсы.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД. В настоящее время ведутся поисковые операции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском у вдовы участника СВО отобрали медаль «Вагнера».