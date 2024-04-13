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общество

В Новосибирской области реструктурируют около 16 млрд госдолга

Фото: правительство Новосибирской области

Правительство Новосибирской области освободило около 16 миллиардов рублей госдолга с целью поддержки инвестиционных проектов.

Эти меры предполагают создание 14 тысяч рабочих мест к 2030 году. Министр Максим Решетников отметил, что значительная часть средств уже направлена на строительство инженерной инфраструктуры для бизнеса. Большая часть реструктуризированных бюджетных кредитов также будет использована для поддержки экономики региона.

В общей сложности планируется поддержать 32 проекта, что может привести к созданию до 14 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области к концу года разработают беспилотник-полицейский.

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Игорь Кириченко
Журналист

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