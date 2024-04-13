В Новосибирской области к концу года разработают беспилотник-полицейский

В Новосибирском государственном университете (НГУ) разработан беспилотный полицейский дрон (БПЛА), который будет использовать искусственный интеллект для принятия решений.

Проект БПЛА был представлен ректором университета Михаилом Федоруком главе Министерства экономического развития РФ Максиму Решетникову. Об этом сообщает ТАСС.

Этот дрон сможет ориентироваться в пространстве без использования GPS. План на конец 2024 года включает начало тестирования нескольких десятков дронов в реальных условиях. Ожидается, что БПЛА сможет преодолевать расстояние около 30 км и работать в течение 1,5 часов. Первоначальный образец дрона уже протестирован и сейчас способен пролететь около 20 км.

Директор высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев отметил, что дрон будет полностью автономным и способен выполнять задачи длительностью в десятки минут без вмешательства человека. Планируется также интеграция современных языковых моделей, чтобы дрон мог принимать решения в необычных ситуациях на основе опыта и знаний, что позволит ему действовать автономно, а не по четкому алгоритму.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске студентам-инноваторам помогут опробовать изобретения на крупных предприятиях.