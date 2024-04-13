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бизнес недвижимость общество

В центре Новосибирска продают квартиру в стиле барокко за 25 миллионов

Фото с сайта N1

В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 25 миллионов с ремонтом в стиле барокко.

Объявление о продаже элитной квартиры в доме на улице Некрасова появилось на сайте N1. За 153 квадрата на 17 этаже одной из новостроек продавец просит 25 миллионов рублей.

«Квартира с дизайнерским ремонтом в стиле барокко»,

— сказано в объявлении.

В квартире есть санузел в спальне, комната для детей и лоджия. Продавец также обещает оставить в жилье технику и мебель.

Стоимость одного квадратного метра составит 165 тысяч рублей. Впрочем, это ещё не самое дорогое предложение на рынке жилья. Например, ранее на улице Урицкого выставлялась на продажу пятикомнатная квартира стоимостью 62 миллиона рублей.

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Елена Отмахова
журналист

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