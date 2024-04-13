Жителям Новосибирска показали фильм «Сто лет тому вперед»

В Новосибирске 12 апреля состоялся предпремьерный показ фильма «Сто лет тому вперед», основанного на одноименной повести Кира Булычёва.

Фильм вызывал интерес у зрителей, особенно у тех, кто помнит культовый советский телесериал «Гостья из будущего», снятый по той же книге. Режиссером фильма является Александр Андрющенко. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Режиссёр Андрющенко родился и вырос в Новосибирске. Он отметил особую связь с городом, поэтому решил провести показ здесь перед всероссийской премьерой. После показа фильма зрители выразили положительные эмоции и благодарность создателям за новую историю, несмотря на опасения некоторых фанатов «Гостьи из будущего». Фильм получил высокие оценки за режиссуру, актерскую игру и качественный сценарий.

Создатели выразили надежду на успех фильма и возможность создания киновселенной на основе истории «Сто лет тому вперед», зависящей от реакции зрителей на первый фильм.

Картина выходит в прокат 18 апреля. Ожидания к нему высоки — 92%.

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