15 апреля Новосибирск накроют предрассветные заморозки

Первый день рабочей недели встретит сибиряков предрассветными заморозками. Ближе к середине дня ожидается небольшой дождь и умеренное тепло.

Метео-сервис Яндекс.Погода сообщил новосибирцам, о предстоящей погоде на утро понедельника. По информации платформы, температура в утреннее время суток опустится до минус один градус по Цельсию. Однако уже к полудню воздух прогреется до +12. При этом на протяжении всего дня будет моросить мелкий дождь.

Мнение одного из конкурентов Яндекс.Погода, сервис World-Weather кардинально отличается, по их версии не следует ждать никаких предрассветных заморозков. Платформа утверждает, что ночью будет +8 и осадки. К утру дождь завершится. На протяжении всего дня сильный дождь и +11 градусов. К вечеру дождь прекратится, но при этом температура опустится до +4.