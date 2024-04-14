15 апреля в Новосибирске перестанут работать телевиденье и радио

Всему виной профилактические работы, которые пройдут ночью.

15 апреля на 9 часов станут недоступны некоторые радиостанции и часть телеканалов. Об этом сообщает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Эфиры прервутся в два часа ночи и до 11 утра.

Из эфира выйдут следующие телеканалы и радиостанции: РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, Радио 54, Авторадиоволна-Куйбышев, Маяк, Вести ФМ, Орфей, МИР Солнце, Ю-ТВ, Телеканал Суббота, Городская Волна, Европа Плюс, Ретро FM Новосибирск, Бизнес ФМ, Сто шесть и семь, Радио Дача, Новое радио, Радио 7, Радио любовь, Дорожное радио, Ди FM (DFM), Серебряный дождь, Радио Юнитон, Наше Радио, Комсомольская правда, Радио Вера.

С 16 по 18 апреля, профиклактика затронет Баган, Карасук, Куйбышев и Тогучин. РТРС предупреждает, что в силу погодных условий некоторые работы могут быть перенесены.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что жительница Новосибирска выиграла телевизор в лотерее.