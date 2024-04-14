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вчера 22:48
общество

Экипаж вылетевшего из Новосибирска самолёта продолжил полёт после столкновения с птицей

Фото: BFM-Новосибирск

Инцидент произошёл 13 апреля во время вылета в Сочи. Борт компании S7 Airlines столкнулся с птицей во время взлета. Происшествие вызвало интерес Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, начала проверку.

По информации telegram-канала Aviaincident, птица врезалась в правое лобовое стекло. Никто из команды воздушного судна не заметил видимых повреждений и поэтому самолет продолжил полёт до пункта назначения.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в новосибирском поле, обвинил руководство.

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Роман Чугаев
Журналист

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