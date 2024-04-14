Известный французский актёр Жерар Депардье открыл ресторан в Новосибирске

Заведение будет специализироваться на блюдах русской, французской и европейской кухни.

В Новосибирске окрылись новый ресторан «Жерарня». Проект стал совместным детищем французского актёра и российского ресторатора Денисом Ивановым.

Выбора дуэта пал на Новосибирск потому что на момент начала проекта Жерар Депардье был прописан в Новосибирске. Депардье уже смог зарекомендовать себя не только как прекрасный актёр, но и не мене прекрасный ресторатор. Под его авторством даже была выпущена книга кулинарных рецептов.

Удивлять кулинарными изысками гостей заведения будет повар с 20-летним стажем Павел Коледин, работавший ранее в ресторанах Michelin во Франции и Испании.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирск на открытие своего ресторана прибудет Жерар Депардье.