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общество

Известный французский актёр Жерар Депардье открыл ресторан в Новосибирске

Фото: пресс-служба

Заведение будет специализироваться на блюдах русской, французской и европейской кухни.

В Новосибирске окрылись новый ресторан «Жерарня». Проект стал совместным детищем французского актёра и российского ресторатора Денисом Ивановым.

Выбора дуэта пал на Новосибирск потому что на момент начала проекта Жерар Депардье был прописан в Новосибирске. Депардье уже смог зарекомендовать себя не только как прекрасный актёр, но и не мене прекрасный ресторатор. Под его авторством даже была выпущена книга кулинарных рецептов.

Удивлять кулинарными изысками гостей заведения будет повар с 20-летним стажем Павел Коледин, работавший ранее в ресторанах Michelin во Франции и Испании.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирск на открытие своего ресторана прибудет Жерар Депардье.

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Роман Чугаев
Журналист

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