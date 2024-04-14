Новосибирцы остались не довольны концертом Алёны Швец и обратились в Роспотребнадзор

Поводом для негодования сибиряков послужило не выполнение части условий организаторами.

Певица Алёна Швец дала концерт в лофт-парке «Подземка» 10 апреля. Самые ярые фанаты артистки купили билеты категории premium которые должны были обеспечить им вход вне очереди и проходку в ВИП-зону. Но ничего из вышеперечисленного ни один из купивших билеты так и не получил.

По словам одного из зрителей концерта, организаторы заверяли, что мероприятие будет тщательно охраняться, а у входа будет дежурить скорая помощь, однако и тут все были обмануты.

Ранее «Сиб.фм» рассказал о том, что в Новосибирске и Томске отменили концерты звезды шансона Вики Цыгановой из-за неспокойной ситуации.