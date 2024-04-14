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общество

При организации уборки Новосибирска прокуратура нашла 77 нарушений

Фото: прокуратура НСО

Во время организации уборки города прокуратура нашла нарушения.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, была проведена проверка работы властей города по уборке после зимы.

В результате чего ведомство внесло 27 представлений об устранении нарушений закона в администрацию района и подведомственные ей учреждения, в том числе было объявлено около 50 предостережений.

Все замечания прокуратуры были учтены и сейчас администрация Новосибирска улучшила работу.

Напомним, что ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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