При организации уборки Новосибирска прокуратура нашла 77 нарушений

Во время организации уборки города прокуратура нашла нарушения.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, была проведена проверка работы властей города по уборке после зимы.

В результате чего ведомство внесло 27 представлений об устранении нарушений закона в администрацию района и подведомственные ей учреждения, в том числе было объявлено около 50 предостережений.

Все замечания прокуратуры были учтены и сейчас администрация Новосибирска улучшила работу.

Напомним, что ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области.