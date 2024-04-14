Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам в Новосибирске

Максим Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам.
Во время посещения городской клинической поликлиники №1 в Новосибирске министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил эффективность эксперимента «Персональные медицинские помощники».
По словам министра, это позволяет обеспечить постоянное наблюдение медицинского персонала за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.
Напомним, что заявку Новосибирской области на создание ОЭЗ получило Минэкономразвития.