Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам в Новосибирске

Максим Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам.

Во время посещения городской клинической поликлиники №1 в Новосибирске министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил эффективность эксперимента «Персональные медицинские помощники».

По словам министра, это позволяет обеспечить постоянное наблюдение медицинского персонала за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.

Напомним, что заявку Новосибирской области на создание ОЭЗ получило Минэкономразвития.