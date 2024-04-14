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общество

Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Максим Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам.

Во время посещения городской клинической поликлиники №1 в Новосибирске министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил эффективность эксперимента «Персональные медицинские помощники».

По словам министра, это позволяет обеспечить постоянное наблюдение медицинского персонала за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.

Напомним, что заявку Новосибирской области на создание ОЭЗ получило Минэкономразвития.

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Валерия Митрохина
Журналист

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