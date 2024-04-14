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общество

В Искитимском районе произошло смертельное ДТП

Фото: ГАИ Новосибирской области

В результате аварии под Новосибирском погиб человек ещё трое получили травмы. Информация об этом появилась в telegram-канали ГАИ.

По предварительно версии сотрудников ДПС 14 апреля примерно 15:45 водитель 1975 года рождения, управляя Toyota Carina, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в сторону Новосибирска и на 49 км трассы в ходе пока не установленных обстоятельств выехал на встречную полосу в результате чего и произошла авария. Водитель Toyota погиб сразу, прибывшая бригада врачей оказала всю необходимую помощь водителю микроавтобуса, пассажирке и 16- летней девочке.

Фото В Искитимском районе произошло смертельное ДТП 2

Обстоятельства случившего выясняются.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал о том, что в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом.

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Роман Чугаев
Журналист

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