В Новосибирске подростки устроили драку со стрельбой на Затулинке

Драка со стрельбой произошла в Новосибирске ночью.
В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Инцидент Новосибирск” опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения, где группа подростков устроила драку, после чего местные жители услышали звуки стрельбы.
Инцидент произошел по адресу улица Зорге, 227 в ночь с субботы на воскресенье.
“Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались”, — поделилась автор публикации.
На данный момент пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области еще не прокомментировала данный инцидент.
Напомним, что в Новосибирске произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.