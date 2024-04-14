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общество

В Новосибирске подростки устроили драку со стрельбой на Затулинке

Фото: Сиб.фм

Драка со стрельбой произошла в Новосибирске ночью.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Инцидент Новосибирск” опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения, где группа подростков устроила драку, после чего местные жители услышали звуки стрельбы.

Инцидент произошел по адресу улица Зорге, 227 в ночь с субботы на воскресенье.

“Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались”, — поделилась автор публикации.

На данный момент пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области еще не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, что в Новосибирске произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.

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Валерия Митрохина
Журналист

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