В Новосибирске щенков мини-бультерьера продают за 120 тысяч

На сайте Avito появилось объявление о продаже щенков мини-бультерьера. Малыши родились 2 марта.

Цену за одного щенка столь редкой породы продавец обозначил в размере 120 тысяч рублей. Из объявления следует, что булли имеют окрас бело-черный и бело-коричневый.Сейчас щенята находятся рядом с мамой и папой. Питаются малыши разнообразно. Их рацион включает в себя мясо, творог, сметана, овощи, каши, материнское молоко. При покупке заводчики предоставят полный комплект прививок.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирске за 300 тысяч рублей продают щенков американского булли.