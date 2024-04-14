В Новосибирской области больница выбрасывает отходы нa улицу

Больница в Искитиме утилизирует отходы прямо на улицу.

На портале “Прецедент” сообщили, что жители Искитима Новосибирской области массово начали жаловаться на местную больницу, которая не первый раз выбрасывает отходы.

В социальных сетях люди также стали делиться и подтверждать произошедшее. По словам новосибирцев, некоторые увидели выброшенные пробирки, в которых остались сгустки крови в большом количестве.

Один из жителей Искитима считает, что обнаружение медицинских отходов началось после прихода нового главврача, но после того, как его пригласили на беседу в местный совет депутатов, он опроверг произошедшее.

В связи с чем местные жители отметили, что надеются на проверку высших инстанций.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют дороги к девяти больницам в 2024 году.