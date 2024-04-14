сегодня
14 апреля, 11:19
пробки
2/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.72
сегодня
14 апреля, 11:19
пробки
2/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.72
сегодня 09:20
общество

За 3 месяца выдворили почти 700 мигрантов из Новосибирска

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

С начала 2024 года выдворили порядка 700 мигрантов из НСО.

Ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, Сиб.фм сообщает, что с начала текущего года в Новосибирск приехали 44 004 мигрантов и почти 700 были выдворены.

По данным ведомства, в отношении 635 иностранных граждан были вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации.

Также за три месяца в Новосибирской области мигранты совершили 211 преступлений.

Напомним, что трактор снес нелегальные точки мигрантов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в