За 3 месяца выдворили почти 700 мигрантов из Новосибирска

С начала 2024 года выдворили порядка 700 мигрантов из НСО.

Ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, Сиб.фм сообщает, что с начала текущего года в Новосибирск приехали 44 004 мигрантов и почти 700 были выдворены.

По данным ведомства, в отношении 635 иностранных граждан были вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации.

Также за три месяца в Новосибирской области мигранты совершили 211 преступлений.

Напомним, что трактор снес нелегальные точки мигрантов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.