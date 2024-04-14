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общество

Трактор снес нелегальные точки мигрантов на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Фото: скриншот видео

В Новосибирске произошел инцидент с трактором.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” опубликовали видео, на котором трактор сметает торговые точки на рынке Гусинобродского шоссе в Новосибирске.

Трактор решил не дожидаться, когда мигранты уберут свой товар и просто начал сносить все, что было на его пути.

В комментариях к записи люди разделились на два лагеря — кто-то поддержал подобный метод, некоторые посчитали это незаконным.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.

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Валерия Митрохина
Журналист

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