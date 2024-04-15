Бастрыкин взял на контроль смерть пожилой женщины в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления СК Евгению Долгалеву предоставить информацию о проверке случая смерти 70-летней жительницы Новосибирска в медицинском учреждении.

Сын умершей женщины утверждает, что причиной ее ухода могло стать неправильное оказание медицинской помощи. Эта информация получила внимание в средствах массовой информации.

Следственное управление СК России по Новосибирской области уже начало проведение процессуальной проверки этого инцидента. Александр Бастрыкин запросил от Евгения Долгалева доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении по ее завершении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском 18-летний мошенник обманул людей на 700 тысяч рублей.