«До дома оставалось 50 метров»: под Новосибирском пятый день ищут 16-летнего подростка, который пропал после вечеринки

В Куйбышеве Новосибирской области таинственно пропал 16-летний Фанис Назыпов.

В Куйбышеве Новосибирской области ведутся масштабные поиски 16-летнего Фаниса Назыпова, который пропал 10 апреля, возвращаясь домой с дня рождения друга. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила родственница мальчика.

В городе и за его пределами работают волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт», однако обнаружить пропавшего пока не удалось. Поисковики организовали уже второй сбор.

«Никаких зацепок нет, вообще ничего. Он только попал на камеру видеонаблюдения магазина, до дома оставалось 50-70 метров. Сейчас мы опубликовали пост, в котором просим предоставить кадры с видеорегистраторов машин, может, он на них попал», — поделилась двоюродная сестра Фаниса Марина.

По словам Марины, вечером 10 апреля он возвращался с дня рождения друга, который живёт на соседней улице Чаплыгина.

После пропажи, продолжает собеседница, друзья Фаниса поначалу отрицали, что употребляли алкоголь на день рождения, но позже признались, что пили пиво и шампанское. Уже вечером родственники не смогли дозвониться до Фаниса, у него был выключен телефон. Со слов Марины, ранее он никогда не пропадал и всегда отвечал на звонки.

«Сегодня (оперативники, прим.ред.) будут подавать заявку в банк, чтобы посмотреть, какие транзакции он проводил за последнее время», — поделилась она.

Друзья Фаниса утверждают, что парень им жаловался, что у него был конфликт с отцом.

«Он говорил, что не хочет идти домой, так как ему отец будет опять что-то предъявлять. У них чуть ли до драки иногда дома не доходило», — сообщили знакомые пропавшего.

Но двоюродная сестра отрицает данную информацию. Марина сообщила, что отец мальчика всегда добр с детьми.

«Фанис, возможно, преувеличивал перед друзьями суть конфликта с отцом. Он девятиклассник, скоро экзамены. Может быть ему не нравилось, что его просят учиться. Его отец на детей никогда не поднимал руку», — считает девушка.

В день пропажи школьник был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы. На ногах — белые кроссовки. Рост пропавшего 165 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Если вы знаете о местоположении, свяжитесь с полицией по номеру 112 или с волонтёрами по номеру 8 (800) 700-54-52.